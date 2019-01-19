КВНщики посмеялись над Ольгой Бузовой





Игроки популярной игры КВН пошутили над певицей Ольгой Бузовой.Звезда стала героиней выступления команды «Раисы».Юмористы исполнили музыкальный номер «О наболевшем». В песне недвусмысленно намекается на то, что Бузовой лучше отказаться от сцены.Вокальное творчество Ольги сейчас активно обсуждается в сети. Одни пользователи сетуют на отсутствие голоса у певицы. Другие же склонны считать, что Бузова вправе записывать новые песни.Некоторые посчитали, что шутка команды КВН несколько запоздала, поскольку предыдущие песни звезды были хуже. Сами юмористы пока не дали своих комментариев относительно номеров.Старается не обращать на насмешки и Ольга. Она отдала себя работе, дает концерты и записывает новые песни. Параллельно она не оставляет надежды устроить личную жизнь.Многие помнят телепроект «Замуж за Бузову». Однако он завершился безрезультатно. Впрочем, поклонники верят, что у Ольги еще все впереди.