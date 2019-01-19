Более 100 000 допинг-тестов не были введены РУСАДА в систему ADAMS
По информации гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, бывшие сотрудники ведомства в своё время не ввели в систему ADAMS не менее 100 000 допинг-тестов. Об этом чиновник написал в письме к руководству WADA.
Как оказалось, данное нарушение было обнаружено в прошлом году, но сейчас проблема практически исправлена. На данный момент ввод протоколов закончен почти на 100%. В будущем РУСАДА будет активно взаимодействовать с различными отечественными и зарубежными ведомствами для пресечения распространения допинг-препаратов в любом виде, подчеркнул Ганус.
Напомним, что за прошлый год Российское антидопинговое агентство взяло у спортсменов около 9,5 тысяч проб. Уже на следующей неделе состоится заседание исполкома WADA по вопросу окончательного решения статуса РУСАДА.
Как оказалось, данное нарушение было обнаружено в прошлом году, но сейчас проблема практически исправлена. На данный момент ввод протоколов закончен почти на 100%. В будущем РУСАДА будет активно взаимодействовать с различными отечественными и зарубежными ведомствами для пресечения распространения допинг-препаратов в любом виде, подчеркнул Ганус.
Напомним, что за прошлый год Российское антидопинговое агентство взяло у спортсменов около 9,5 тысяч проб. Уже на следующей неделе состоится заседание исполкома WADA по вопросу окончательного решения статуса РУСАДА.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:09