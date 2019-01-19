Более 100 000 допинг-тестов не были введены РУСАДА в систему ADAMS





Как оказалось, данное нарушение было обнаружено в прошлом году, но сейчас проблема практически исправлена. На данный момент ввод протоколов закончен почти на 100%. В будущем РУСАДА будет активно взаимодействовать с различными отечественными и зарубежными ведомствами для пресечения распространения допинг-препаратов в любом виде, подчеркнул Ганус.Напомним, что за прошлый год Российское антидопинговое агентство взяло у спортсменов около 9,5 тысяч проб. Уже на следующей неделе состоится заседание исполкома WADA по вопросу окончательного решения статуса РУСАДА.