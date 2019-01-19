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Съемки продолжения “Фантастических тварей” перенесли на несколько месяцев

Съемки продолжения “Фантастических тварей” стартуют на два месяца позже, чем планировалось ранее. Об этом сообщили зарубежные СМИ, ссылаясь на руководство студии Warner Bros.
Съемки продолжения “Фантастических тварей” перенесли на несколько месяцев

Спин-офф историй о Гарри Поттере изначально планировали начать снимать уже летом 2019 года, однако накануне стало известно, что работа над “Фантастическими тварями” стартует только осенью. Притом причины такого сдвига пока производителем не озвучиваются. Премьера продолжения фантастической ленты намечалась на ноябрь 2020 года, теперь же не исключено, что ее тоже перенесут, хотя официальных заявлений на этот счет пока не поступало.
Съемки продолжения “Фантастических тварей” перенесли на несколько месяцев

Эксперты допускают, что причиной такого шага стали кассовые сборы второй части “Фантастических тварей”. Она получила в прокате почти на 150 млн меньше, нежели первый эпизод, хотя бюджет у нее был на 20 млн больше. Многие критики низко оценили сюжет истории, также разговоры вызвало и участие в ленте Джонни Деппа, обвиненного в домашнем насилии и вызывающем поведении после разрыва с Эмбер Херд.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:15

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