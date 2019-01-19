LG представила Android Pie для флагмана G7 ThinQ и график обновления других моделей





Жители Южной Кореи обновили свои смартфоны G7 ThinQ до операционной системы Android Pie. Финальная версия прошивки отличается обширным функционалом. К примеру, удобней пользователям будет управлять доступом к папкам, смартфон будет считывать жесты при работе с навигацией, изменилось шифрование карты памяти, и появилась функция камеры Magic Photo.Версию Android считают самой персонализированной. Загрузить её владельцы LG могли в пробном режиме ещё весной 2018-го.Пользователям G7 ThinQ по всему миру Android Pie будет доступна в марте 2019 года. Смартфоны V-серии смогут обновиться во 2 квартале, включая модель V40. В конце года устройства V20, G6 и Q8 также получат новую прошивку.