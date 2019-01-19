Садальский заявил, что Пугачёва на самом деле старше, чем думают окружающие

Станислав Садальский в эфире программы «Выход в люди» намекнул общественности на то, что Алла Пугачёва на самом деле несколько старше, чем окружающие привыкли думать. С его слов, в следующем году Примадонна отметить уже 73, а не 70 лет, но тут же подметил, что в её случае возраст ни коим образом ни на что не влияет. Кроме этого, Садальский также не упустил возможности выразить собственную неприязнь к супругу Аллы Борисовны, назвав его бездарным «чёрным дном».Общественность же, как стало ясно по обсуждениям в Сети, не очень беспокоится по поводу настоящего возраста Аллы Пугачёвой. В 2020 году Примадонна проведёт сольный концерт, посвящённый своему 70-летию, на который уже раскуплены практически все билеты по цене до 100 тысяч рублей.