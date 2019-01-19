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Татьяна Навка показала фото с маленькой дочерью в одинаковых платьях

Татьяна Навка поделилась с поклонником милыми снимками со своей младшей дочерью Надей. На фото, обнародованных в Instagram, фигуристка позирует с наследницей в одинаковых нарядах.
Татьяна Навка показала фото с маленькой дочерью в одинаковых платьях

Последние несколько недель Татьяна Навка вместе со своей дочерью отдыхает на Мальдивах. Супруга Дмитрия Пескова при этом не забывает делиться с поклонниками снимками из отпуска, а на новых кадрах звезда позирует с дочерью Надей. Девочка одета в такое же платье, как и ее мать. В подписи к посту фигуристка отметила, что наследница растет ее “маленькой копией”. По мнению спортсменки, мать является для ребенка главным примером. Своих подписчиц-матерей Навка призывает следить за собственными манерами и привычками, поздравляя всех с Крещением.

В комментариях фолловеры поздравили Татьяну Навку в ответ, отметив, что девочка и правда похожа на свою известную родительницу. Публикация за непродолжительный период успела собрать более 46,9 тысячи отметок “Мне нравится”, а также множество положительных отзывов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:00

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