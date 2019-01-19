Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь
Владимир Путин принял решение участвовать в проходящих на территории России крещенских купаниях. Следуя традиции православного праздника, глава страны окунулся в прорубь.
В пресс-центре Кремля на запрос о том, купался ли Путин в проруби в честь Крещения, ответили утвердительно. Соответствующей традиции лидер России старается следовать в течение последних нескольких лет, что подтвердил во время общения с прессой и Дмитрий Песков.
В пресс-центре Кремля на запрос о том, купался ли Путин в проруби в честь Крещения, ответили утвердительно. Соответствующей традиции лидер России старается следовать в течение последних нескольких лет, что подтвердил во время общения с прессой и Дмитрий Песков.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:36