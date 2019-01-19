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Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь

Владимир Путин принял решение участвовать в проходящих на территории России крещенских купаниях. Следуя традиции православного праздника, глава страны окунулся в прорубь.
Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь

В пресс-центре Кремля на запрос о том, купался ли Путин в проруби в честь Крещения, ответили утвердительно. Соответствующей традиции лидер России старается следовать в течение последних нескольких лет, что подтвердил во время общения с прессой и Дмитрий Песков.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:36

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