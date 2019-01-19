Лолита судится с ТСЖ из-за долга по коммунальным платежам в 700 тысяч рублей

Лолита Милявская снова готовится к суду из-за неуплаты долга по коммунальным услугам. Оказалось, что на этот раз певица задолжала за ЖКХ более 700 тысяч рублей. В сумму входят обязательные платежи за период 2014-2016 годов, а также включён общий размер набежавшей пени — чуть более 148 тысяч рублей. Информация попала в СМИ со слов пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царёвой, которая также отметила, что день проведения первого заседания пока не назначен официально.К слову, сама Лолита Милявская пока не комментирует очередное судебное разбирательство из-за своих долгов. Многие помнят предыдущий случай, когда с певицы пыталась взыскать 500 тысяч рублей ТСЖ «Таганская площадь», но безуспешно. Тогда аргументы звезды отечественной эстрады оказались более убедительными, и суд отклонил заявление истца.