Лолита судится с ТСЖ из-за долга по коммунальным платежам в 700 тысяч рублей
Лолита Милявская будет судиться с ТСЖ из-за огромного долга по коммунальным услугам, который уже превысил 700 тысяч рублей. Крупная сумма, по данным ТСЖ «Большие каменщики» набежала за период неуплаты певицей платежей с 2014 по 2016 года.
Лолита Милявская снова готовится к суду из-за неуплаты долга по коммунальным услугам. Оказалось, что на этот раз певица задолжала за ЖКХ более 700 тысяч рублей. В сумму входят обязательные платежи за период 2014-2016 годов, а также включён общий размер набежавшей пени — чуть более 148 тысяч рублей. Информация попала в СМИ со слов пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царёвой, которая также отметила, что день проведения первого заседания пока не назначен официально.
К слову, сама Лолита Милявская пока не комментирует очередное судебное разбирательство из-за своих долгов. Многие помнят предыдущий случай, когда с певицы пыталась взыскать 500 тысяч рублей ТСЖ «Таганская площадь», но безуспешно. Тогда аргументы звезды отечественной эстрады оказались более убедительными, и суд отклонил заявление истца.
Лолита Милявская снова готовится к суду из-за неуплаты долга по коммунальным услугам. Оказалось, что на этот раз певица задолжала за ЖКХ более 700 тысяч рублей. В сумму входят обязательные платежи за период 2014-2016 годов, а также включён общий размер набежавшей пени — чуть более 148 тысяч рублей. Информация попала в СМИ со слов пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царёвой, которая также отметила, что день проведения первого заседания пока не назначен официально.
К слову, сама Лолита Милявская пока не комментирует очередное судебное разбирательство из-за своих долгов. Многие помнят предыдущий случай, когда с певицы пыталась взыскать 500 тысяч рублей ТСЖ «Таганская площадь», но безуспешно. Тогда аргументы звезды отечественной эстрады оказались более убедительными, и суд отклонил заявление истца.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:33