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Рита Дакота восхитилась фигурой экс-любовницы Влада Соколовского

Певица Рита Дакота призналась, что восхищается фигурой экс-возлюбленной Влада Соколовского Натальи Сульяновой. Об этом она заявила в комментариях под собственным постом.
Рита Дакота восхитилась фигурой экс-любовницы Влада Соколовского

Накануне в своем Instagram Рита Дакота поделилась роликом, демонстрирующим закадровый процесс ее съемок в купальнике. Большинство фолловеров были восхищены внешностью певицы, похвалив ее фигуру после родов. Впрочем, кто-то из подписчиков написал, что как бы звезда не старалась втягивать живот, ей далеко фигурой до Натальи Сульяновой, состоявшей в отношениях с Владом Соколовским.

Сама Рита Дакота решила ответить на замечание хейтеров, написав в комментарии, что фитнес-модель считает настоящей красавицей, а ее фигуру можно считать вдохновением для многих женщин. Певица не отрицает, что не является моделью, она скорее “рок-звезда”, и может позволить себе не быть идеальной.
Рита Дакота восхитилась фигурой экс-любовницы Влада Соколовского

Между тем, Наталья Сульянова признавалась, что их отношения с Владом Соколовским закончились, но они смогли расстаться на положительной ноте, не сохраняя друг на друга обиды.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:38

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