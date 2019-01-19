Эксперты анонсировали авто от которых меньше всего желают избавиться





При этом десять позиций заняли представители Toyota. ТОП возглавил кроссовер версии Toyota Highlander. С данным авто не желают расставаться около 18,5% автовладельцев. Второе место досталось Toyota Prius (16,2%). На третей позиции разместилась версия Toyota Sienna (16,1%). Четвёртое место досталось версии Toyota Tundra, пятое - Toyota Sequoia, шестое - Toyota Tacoma, седьмое Toyota RAV4, восьмое - Toyota Camry, девятое - Toyota 4Runner, десятое - Toyota Avalon.Также в список вошли представители Honda. Речь идёт о вседорожнике Pilot, минивэне Odyssey, кроссовере CR-V, а также Acura MDX. В рейтинг попала ещё одна модель Subaru, а именно кроссовер версии Forester.