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Эксперты анонсировали авто от которых меньше всего желают избавиться

Эксперты анонсировали машины, от которых автолюбители меньше всего желают избавиться. В рейтинг вошли всего четыре автобренда.

Эксперты анонсировали авто от которых меньше всего желают избавиться


При этом десять позиций заняли представители Toyota. ТОП возглавил кроссовер версии Toyota Highlander. С данным авто не желают расставаться около 18,5% автовладельцев. Второе место досталось Toyota Prius (16,2%). На третей позиции разместилась версия Toyota Sienna (16,1%). Четвёртое место досталось версии Toyota Tundra, пятое - Toyota Sequoia, шестое - Toyota Tacoma, седьмое Toyota RAV4, восьмое - Toyota Camry, девятое - Toyota 4Runner, десятое - Toyota Avalon.

Также в список вошли представители Honda. Речь идёт о вседорожнике Pilot, минивэне Odyssey, кроссовере CR-V, а также Acura MDX. В рейтинг попала ещё одна модель Subaru, а именно кроссовер версии Forester.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:44

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