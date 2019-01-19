Филипп Киркоров показал, как выглядел 10 лет назад

Среди звезд в Instagram набирает популярность флешмоб, где они показывают, как изменились за последнее десятилетие. Филипп Киркоров мероприятие решил поддержать, однако показал больше снимков, в том числе и более ранние, успев продемонстрировать разные этапы своей жизни. В подписи к публикации отечественный артист признался, что решил поддаться “всеобщей истерии”.В комментариях поклонники начали активно выражать свое мнение относительно того, как за годы изменился Филипп Киркоров, а также, в лучшую ли сторону произошли перемены. Большинство фолловеров сошлись на том, что их кумир всегда был неподражаем. Публикация на странице артиста собрала свыше 117 тысяч отметок “Мне нравится” и сотни различных отзывов.