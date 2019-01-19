В Сети высмеивают Петра Порошенко за фотографию с деревенскими подростками
В Сети высмеивают президента Украины Петра Порошенко за фотографию с деревенскими подростками. Ребята из глубинки, по мнению пользователей, с самодельными клюшками и в старой обуви должны вызывать у главы такой страны стыд за экономику, а не гордость.
Высмеивания Петра Порошенко в Сети, связанные с его фотографией на фоне деревенских подростков, играющих в хоккей на озере и с палками вместо клюшек, набирают всё большие обороты. Президент Украины, напомним, разместил на своей странице в Twitter кадр, на котором позирует в компании довольно бедно одетых ребят, держащих в руках черенки от лопат, заменяющие им хоккейные клюшки. Подписал политик снимок словами о том, что гордится такой молодёжью, не побоявшейся мороза и, собственно, условий, в которых приходится играть.
Возмущённые фолловеры в комментариях попросили Петра Порошенко акцентировать внимание не на хорошо развитой смекалке деревенских подростков, а на том, что детям элементарно некуда пойти нормально поиграть, нет спортивного инвентаря, и даже по самостоятельно расчищенному пруду они катаются не на коньках, а в резиновых сапогах или старых ботинках. Кто-то откровенно высмеял главу Украины за очевидный контраст его дорогого пальто с потёртой одеждой мальчишек, но нашлись также и люди, похвалившие президента, который остановил свой кортеж ради того, чтобы пожать юным спортсменам руки.
Высмеивания Петра Порошенко в Сети, связанные с его фотографией на фоне деревенских подростков, играющих в хоккей на озере и с палками вместо клюшек, набирают всё большие обороты. Президент Украины, напомним, разместил на своей странице в Twitter кадр, на котором позирует в компании довольно бедно одетых ребят, держащих в руках черенки от лопат, заменяющие им хоккейные клюшки. Подписал политик снимок словами о том, что гордится такой молодёжью, не побоявшейся мороза и, собственно, условий, в которых приходится играть.
Возмущённые фолловеры в комментариях попросили Петра Порошенко акцентировать внимание не на хорошо развитой смекалке деревенских подростков, а на том, что детям элементарно некуда пойти нормально поиграть, нет спортивного инвентаря, и даже по самостоятельно расчищенному пруду они катаются не на коньках, а в резиновых сапогах или старых ботинках. Кто-то откровенно высмеял главу Украины за очевидный контраст его дорогого пальто с потёртой одеждой мальчишек, но нашлись также и люди, похвалившие президента, который остановил свой кортеж ради того, чтобы пожать юным спортсменам руки.
Политика
Добавил: Oksana Сегодня, 17:29