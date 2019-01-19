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Полина Гагарина и Дима Билан стали жертвами мошенников

Полина Гагарина и Дима Билан стали жертвами мошенников, обманувших их поклонников. За 1200 рублей желающих приглашали сняться в клипе "BilanPholiya".
Полина Гагарина и Дима Билан стали жертвами мошенников

Гагарина в своём Instagram предостерегла поклонников от действий мошенников, которые собирают обманным путём деньги с доверчивых фанатов. Ранее певица с Димой Биланом записали песню "BilanPholiya", соединив такие хиты, как "Меланхолия" и "Молния". Многие фанаты звёзд ждали от кумиров музыкального клипа, но этим воспользовались злоумышленники, якобы объявив кастинг актёров второго плана.

За услуги агентства на сайте желающих просили заплатить 1200 рублей, чтобы затем получит со съёмок гонорар 5 тысяч рублей. Участников обещали пригласить на площадку для 8-часовой работы с возможностью за каждый дополнительный час получить ещё по 500 рублей.

Об афере узнала Гагарина, которая связалась с организаторами несуществующих съёмок, выложив переписку в Stories. Певица заявила, что никакого клипа они с Биланом не планируют. На данный момент артистка отдыхает с семьёй на Мальдивах. Её коллега же запускает сольную программу "Планета Билан".

"Ни в коем случае никому не отправляйте никаких денег!", - просит Гагарина поклонников.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:14

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