Apple обновила профессиональный видеоредактор Final Cut Pro X 10.4.5





Предыдущий вариант версии видеоредактора имел проблемы, которые касались производительности. Сотрудники компании исправили все недоработки, а также улучшили стабильность в работе девайса. Разработчики рассказали, что обновив Final Cut Pro X 10.4.5, они улучшили производительность во время генерирования звуковых волн в режиме просмотра видеороликов без звука. Также была стабилизирована отправка проектов в Compressor с использованием комбинации клавиш Shift+Command+E. Производители повысили стабильность, когда пользователь переключает вкладки в Timeline и при написании или редакции заголовка.Программа модели Final Cut Pro X считается юзерами лучшей в своем роде. Она на сегодняшний день насчитывает более 2,5 миллионов потребителей. Представители Apple подчеркнули, что те, кто уже имел видеоредактор, получат возможность скачать обновление с помощью Mac App Store.