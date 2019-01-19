Ученые призвали не мыться перед свиданием





Согласно опросу, каждый третий из респондентов не мог возбудиться в присутствии объекта вожделения. Позже выяснилось, что причиной такой реакции оказалось отсутствие специфического запаха тела в случае, если человек перед свиданием помылся. У мужчин в присутствии девушек просто пропадало желание вступать в интимную связь. По мнению авторства исследования, его работа доказывает, насколько важны для хорошего секса запахи.Исследователь Филлипп Ходсон рекомендует при желании покорить партнера отказаться от использования духов, поскольку последние заглушают естественный афродизиак, исходящий от тела. К тому же, у парфюмов специфические ароматы, которые второму человеку могут не прийтись по душе.