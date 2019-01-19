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Виктория Лопырева выбирает место для будущих родов

Виктория Лопырева сделала новую публикацию на странице своего Instagram. Модель решила выбрать место для будущих родов и спросила совета у подписчиков.

Виктория Лопырева выбирает место для будущих родов

Виктория Лопырева уже совсем скоро станет мамой в первый раз. Модель любит общаться со своими преданными поклонниками и спрашивает у них совета. Недавно она сообщила фанатам, что находиться во Флориде. А несколько часов назад в своем Instagram знаменитость сделала новую публикацию. Она показала фанатам фото, на котором запечатлена стоя на зеленой траве недалеко от бассейна. В комментарии к посту Виктория Лопырева написала: "Знаю, что среди моих подписчиц много мамочек с маленькими детками. Теперь самый главный вопрос: кто и где рожал? Какие впечатления, кто из врачей понравился, какие больницы?".

Виктория Лопырева выбирает место для будущих родов

Подписчицы начали писать: "Я сама двух мальчиков, рожала во Флориде. Там врачи чудесные", "Желаю успешных родов", "Роды - процесс непредсказуемый. У каждого проходит по-разному", "Все будет хорошо! Не переживайте)". Всего за несколько часов пост Виктории Лопыревой собрал более 51 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:03

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