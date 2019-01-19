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Эксперты назвали лучший автомобиль для лиц с нетрадиционной ориентацией

Эксперты назвали лучшее авто для лиц с нетрадиционной ориентацией. Речь идёт о транспортном средстве Alpine A110.

Эксперты назвали лучший автомобиль для лиц с нетрадиционной ориентацией


Купе версии Alpina A110 назвали самым красивым автомобилем в прошлом году. Модель отличается дизайном в ретро-стиле и демократичной ценой в 55 тысяч евро. Alpine A110 в текущем году победила в «нетрадиционном» конкурсе European Gay Car of the Year. Модель построили на алюминиевой платформе. Это позволило производителям сохранить массу авто в 1080 кг. Силовым агрегатом выступает 1,8-литровый турбодвигатель, который разгоняется до 250 л.с. Силовая установка функционирует с автоматической семиступенчатой трансмиссией, специально разработанной для данной версии. Первую сотню этот автотранспорт набирает за 4,5 сек.

Эксперты ранее заявляли, что недорогой, заднеприводный, среднемоторный, лёгкий двухместный автомобиль Alpine A110 не имеет практически недостатков.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:08

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