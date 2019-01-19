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Эксперты рассказали о способности огурцов повышать мужскую потенцию

Обычные огурцы в состоянии повышать мужскую потенцию. Особенную пользу, по заявлениям экспертов, указанный овощ представляет в маринованном виде.
Эксперты рассказали о способности огурцов повышать мужскую потенцию

Овощи значимы для организма по ряду причин, поскольку полезны для фигуры, вмещая при этом множество витаминов и важных микроэлементов. То же касается и переработанного продукта, особенно маринованных огурцов. Они не только сохраняют свои свойства, но также обогащаются хлором и магнием, способными повышать потенцию у мужчин. Содержатся в огурцах и высокие уровни клетчатки, она активизирует прилив крови в половой орган, а также улучшает процесс циркуляции крови.

Также рассказали специалисты и об еще одном полезном тропическом плоде, которым является бамия. Помимо улучшения половой функции, данный продукт способен укреплять иммунитет, позволяет бороться с простудой и улучшает зрение. Благодаря регуляции уровня глюкозы его рекомендовано употреблять диабетикам.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00

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