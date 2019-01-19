Ученые: В ближайшем будущем секс-роботы станут разрушителями браков





Специалисты утверждают, что секс-роботы могут заменить реального партнера, и люди перестанут оформлять свои отношения официально. Боты становятся все более продвинутыми и уже умеют имитировать человеческие эмоции. Антропоморфные куклы предназначены для того, чтобы подражать человеку, тем самым вызывая у него различные чувства. Исследователи уверены, что уже буквально через несколько лет роботы будут спокойно существовать на Земле, а некоторых из них будет невозможно отличить от человека.Ученые советуют людям не привыкать к секс-роботам и любым другим ботам. Ведь они считают, что в скором времени антропоморфные куклы могут стать разрушителями браков во всем мире.