Парализованный после аварии Алексей Воробьев смог восстановиться благодаря верному псу

Сегодня Алексей Воробьев празднует свое 31-летие, он является востребованным актером, снимаясь в США и успевая при этом заниматься музыкой. Однако шесть лет назад артист едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе. Помимо ряда травм, у него диагностировали травматический инсульт, поэтому часть тела была практически парализована. Медики опасались, что часть мозга музыканта откажет навсегда. Отчасти, считает Воробьев, восстановиться после случившегося ему помог верный питомец Элвис-Мэлвис.Корги буквально не отходил от больного хозяина, прижимаясь к нему и все время оставаясь рядом. Когда артиста забирали на процедуры, животное начинало грустить и вести себя неспокойно. Для самого Воробьева смерть собаки стала большим ударом. Питомец заболел минувшей осенью, и артист оставался с ним до последнего момента.