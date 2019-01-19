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Парализованный после аварии Алексей Воробьев смог восстановиться благодаря верному псу

Певец Алексей Воробьев признался, что после жуткой аварии оказался парализован. Восстановиться артисту помог его пес по кличке Элвис, который не отходил от нуждающегося в уходе хозяина.
Парализованный после аварии Алексей Воробьев смог восстановиться благодаря верному псу

Сегодня Алексей Воробьев празднует свое 31-летие, он является востребованным актером, снимаясь в США и успевая при этом заниматься музыкой. Однако шесть лет назад артист едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе. Помимо ряда травм, у него диагностировали травматический инсульт, поэтому часть тела была практически парализована. Медики опасались, что часть мозга музыканта откажет навсегда. Отчасти, считает Воробьев, восстановиться после случившегося ему помог верный питомец Элвис-Мэлвис.

Корги буквально не отходил от больного хозяина, прижимаясь к нему и все время оставаясь рядом. Когда артиста забирали на процедуры, животное начинало грустить и вести себя неспокойно. Для самого Воробьева смерть собаки стала большим ударом. Питомец заболел минувшей осенью, и артист оставался с ним до последнего момента.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:25

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