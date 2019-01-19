Быстрые SSD-накопители Plextor M10Pe выполнены в виде карты PCIe





При этом, случайные процессы обработки информации читаются со скоростью 410 000 и 320 000 IOPS. Твердотельные накопители, как правило, будут рассчитаны на геймеров. SSD-накопители получат современную систему охлаждения, а также программное обеспечение, нацеленное на улучшение производительности и противодействие износу памяти.При создании устройства использовался 96-слойная 3D-память BiCS4 версии NAND. Вероятнее всего, новинку стоит ожидать на рынке ближе к осени, однако более подробных сведений (в том числе и цен), пока не предоставлено. Добавим, что информация с SSD рассчитана только на персональные компьютеры, возможность подключения к ноутбуку напрямую отсутствует.