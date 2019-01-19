Быстрые SSD-накопители Plextor M10Pe выполнены в виде карты PCIe
Быстрый SSD-накопитель Plextor M10Pe был накануне представлен в форме карты PCIe. Благодаря устройству появляется возможность для чтения и записи данных со скоростью 3 200 и 2 500 МБ/сек.
При этом, случайные процессы обработки информации читаются со скоростью 410 000 и 320 000 IOPS. Твердотельные накопители, как правило, будут рассчитаны на геймеров. SSD-накопители получат современную систему охлаждения, а также программное обеспечение, нацеленное на улучшение производительности и противодействие износу памяти.
При создании устройства использовался 96-слойная 3D-память BiCS4 версии NAND. Вероятнее всего, новинку стоит ожидать на рынке ближе к осени, однако более подробных сведений (в том числе и цен), пока не предоставлено. Добавим, что информация с SSD рассчитана только на персональные компьютеры, возможность подключения к ноутбуку напрямую отсутствует.
При этом, случайные процессы обработки информации читаются со скоростью 410 000 и 320 000 IOPS. Твердотельные накопители, как правило, будут рассчитаны на геймеров. SSD-накопители получат современную систему охлаждения, а также программное обеспечение, нацеленное на улучшение производительности и противодействие износу памяти.
При создании устройства использовался 96-слойная 3D-память BiCS4 версии NAND. Вероятнее всего, новинку стоит ожидать на рынке ближе к осени, однако более подробных сведений (в том числе и цен), пока не предоставлено. Добавим, что информация с SSD рассчитана только на персональные компьютеры, возможность подключения к ноутбуку напрямую отсутствует.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:46