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Xiaomi создало Африканское региональное подразделение

Компания Xiaomi превосходно себя чувствует в рамках домашнего рынка в КНР, Индии, а также в азиатских странах. Между тем руководство фирмы создало Африканское региональное подразделение.

Xiaomi создало Африканское региональное подразделение


Специалисты отмечают, что на территории африканского континента при населении в 1,2 млрд человек, уровень продажи смартфонов намного ниже по сравнению с прочими мировыми государствами. Согласно статистическим данным, на территории Африки в 2017 году реализовали 130 000 000 смартфонов. При этом на первых позициях ТОП расположились устройства трех местных фирм. Речь идёт о Itel, Tecno, а также Infinix.

Стоит отметить, что модели брендов категории А пользуются на африканском рынке малой популярностью.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

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