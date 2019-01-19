Xiaomi создало Африканское региональное подразделение
Компания Xiaomi превосходно себя чувствует в рамках домашнего рынка в КНР, Индии, а также в азиатских странах. Между тем руководство фирмы создало Африканское региональное подразделение.
Специалисты отмечают, что на территории африканского континента при населении в 1,2 млрд человек, уровень продажи смартфонов намного ниже по сравнению с прочими мировыми государствами. Согласно статистическим данным, на территории Африки в 2017 году реализовали 130 000 000 смартфонов. При этом на первых позициях ТОП расположились устройства трех местных фирм. Речь идёт о Itel, Tecno, а также Infinix.
Стоит отметить, что модели брендов категории А пользуются на африканском рынке малой популярностью.
Специалисты отмечают, что на территории африканского континента при населении в 1,2 млрд человек, уровень продажи смартфонов намного ниже по сравнению с прочими мировыми государствами. Согласно статистическим данным, на территории Африки в 2017 году реализовали 130 000 000 смартфонов. При этом на первых позициях ТОП расположились устройства трех местных фирм. Речь идёт о Itel, Tecno, а также Infinix.
Стоит отметить, что модели брендов категории А пользуются на африканском рынке малой популярностью.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30