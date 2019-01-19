Людмила Артемьева показала архивное фото с покойной Мариной Голуб

Смерть настигла актрису Марину Голуб в 2012 году, что стало неожиданностью для поклонников звезды и потерей для отечественного кинематографа. Людмила Артемьева накануне нашла в архивах фото, где запечатлена вместе с покойной коллегой. Артистка призналась, что очень рада способности фотографий сохранять память. Представленный снимок автор поста любит по той причине, что в этот момент обе они были очень счастливы. Голуб Артемьева назвала талантливым человеком, выразив сожаление из-за того, что сейчас таких личностей мало.Смерть настигла Марину Голуб внезапно, когда она стала участницей ДТП, получив серьезные травмы. Поклонники звезды и ее коллеги были шокированы кончиной артистки. Единственная дочь знаменитости Анастасия признается, что даже сейчас не может смириться с уходом матери.