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Скончался самый богатый житель Филиппин

В возрасте почти 95 лет скончался богатейший человек, который проживал на территория государства Филиппины по версии американского финансово-экономического журнала Forbes Генри Си. Данную информацию распространил телеканал CNN Philippines.
Скончался самый богатый житель Филиппин

Генри Си занимал пост председателя в компании SM Investments Corporation, сокращенно – SMIC. Родственники усопшего рассказали сотрудникам средства массовой информации, что он умер 19 января рано утром не просыпаясь ото сна. Сотрудники компании также выступили с заявлением, в котором прозвучала эта информация. Председатель правления SMIC Хосе Сио высказал слова сочувствия семье Си. Он назвал магната идолом розничной торговли Филиппин, а также его банковского дела и недвижимости.

Издание Forbes признало Генри Си лидером списка миллионеров государства прошлого года. Он оказался самым богатым жителем Филиппин. Печатное СМИ оценило его состояние в 18,3 миллиарда долларов США.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:15

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