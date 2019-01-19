Скончался самый богатый житель Филиппин





Генри Си занимал пост председателя в компании SM Investments Corporation, сокращенно – SMIC. Родственники усопшего рассказали сотрудникам средства массовой информации, что он умер 19 января рано утром не просыпаясь ото сна. Сотрудники компании также выступили с заявлением, в котором прозвучала эта информация. Председатель правления SMIC Хосе Сио высказал слова сочувствия семье Си. Он назвал магната идолом розничной торговли Филиппин, а также его банковского дела и недвижимости.Издание Forbes признало Генри Си лидером списка миллионеров государства прошлого года. Он оказался самым богатым жителем Филиппин. Печатное СМИ оценило его состояние в 18,3 миллиарда долларов США.