Екатерина Шпица рассказала, что работала танцовщицей в клубе

Екатерина Шпица любит общаться со своими преданными поклонниками. Она часто делает публикации в социальных сетях и рассказывает своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад на странице знаменитости в Instagram появилось ее фото 13-летней давности. В комментарии актриса рассказала, что когда она приехала в российскую столицу, то делала покупки на рынке, самостоятельно красила волосы, и работала танцовщицей в клубе.Подписчики Екатерины Шпицы отреагировали моментально. Они написали: "Класс, похожа на Клеопатру", "Аж, мурашки по спине побежали. Всёпронзающий взгляд", "Красотка, главное - глаза добротой светятся", "Какая искренняя и интересная, пост супер", "Супер! Не сразу узнала!". Всего за несколько часов новый пост актрисы собрал более 30 тысяч лайков.