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Екатерина Шпица рассказала, что работала танцовщицей в клубе

На странице Екатерины Шпицы в Instagram появился новый пост. Знаменитость решила показать своим поклонникам, как она выглядела 13 лет назад и рассказала, что работала танцовщицей в клубе.

Екатерина Шпица рассказала, что работала танцовщицей в клубе

Екатерина Шпица любит общаться со своими преданными поклонниками. Она часто делает публикации в социальных сетях и рассказывает своим фанатам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад на странице знаменитости в Instagram появилось ее фото 13-летней давности. В комментарии актриса рассказала, что когда она приехала в российскую столицу, то делала покупки на рынке, самостоятельно красила волосы, и работала танцовщицей в клубе.

Екатерина Шпица рассказала, что работала танцовщицей в клубе

Подписчики Екатерины Шпицы отреагировали моментально. Они написали: "Класс, похожа на Клеопатру", "Аж, мурашки по спине побежали. Всёпронзающий взгляд", "Красотка, главное - глаза добротой светятся", "Какая искренняя и интересная, пост супер", "Супер! Не сразу узнала!". Всего за несколько часов новый пост актрисы собрал более 30 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:47

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