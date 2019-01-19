Сергей Жуков сравнил себя на фото 10-летней давности и новом снимке

"Ну и я туда же. 10 лет назад, как же быстро летит время", - подписал пост певец.

"Тот самый момент, когда нет сил смотреть на Том Ям, рис и дуриан", - пишет Жуков.

В Instagram солиста "Руки вверх" появился коллаж из фотографии 10-летней давности и снимка 2019 года. Артист предложил поклонникам сравнить кадры и найти на них изменения.Многие фанаты Жукова посчитали, что с возрастом он вовсе не поменялся. Иные предпочтения у звезды были в имидже, ведь раньше он носил рокерские кожаные куртки, а теперь - спортивную одежду. Другие пользователи соцсети написали Жукову, что он и вовсе помолодел. Впрочем, критики назвали исполнителя уставшим, и даже обвинили в пластике век.Отметим, что зиму артист с семьёй проводит на острове Самуи, публикуя оттуда экзотические фотографии. Жуков признался, что ездит в Таиланд очень часто, и в нынешнем году решил провести там целых 3 недели. На острове певец с женой и детьми угощается тропическими фруктами и блюдами азиатской кухни.