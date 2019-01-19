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Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде продадут на аукционе

Сотрудники британского дилерского центра Kaaimans International намерены продать на аукционе суперкар Jaguar C-X75, принимавший участие в съёмках одного из фильмов франшизы о Джеймсе Бонде. О предполагаемой стоимости модели пока ничего неизвестно.
Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде продадут на аукционе

Машина зачастую использовалась лишь каскадерами – данный экземпляр только 1 из 4, построенных специально для фильма. В подкапотном пространстве находится мощный бензиновый V8 движок, генерирующий до 580 лошадиных сил. Гибридная модель разрабатывалась Jaguar ещё 8 лет назад, но проект со временем был закрыт, ведь в руководстве стали сомневаться, что продадут сразу 200 экземпляров авто, стоимостью чуть более 1,1 миллиона долларов.

В разработке транспортного средства участвовали сотрудники команды Формулы-1 Williams. Данная модификация обладала гибридной силовой установкой с суммарной мощностью до 1000 лошадиных сил.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:57

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