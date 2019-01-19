На Бали планируют ввести налог для туристов





По информации, предоставленной представителями средства массовой коммуникации, местные власти хотят начать собирать налог в размере десяти долларов с каждого иностранного туриста. Вырученные этим способом деньги планируется потратить на различные экологические надобности и сохранность культурного наследия местного населения. Губернатор провинции Бали Ваяна Костера рассказал, что законопроект, который содержит данное предложение, был предоставлен в парламент еще в конце прошлого года.На сегодняшний день идет обсуждение форм оплаты. Рассматривается три варианта: налог, включение в стоимость билета или оплата по прибытию. Губернатор подчеркнул, что взыскание будет применено только для иностранных посетителей. Данное решение принято на основании того, что они прибывают на остров для отдыха и развлечений. По статистике более шести миллионов посетителей побывало за прошедший год на острове Бали. Большая часть туристов были гражданами Китая и Австралии.