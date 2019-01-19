АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Режиссер Андрей Кончаловский показал архивное фото с мамой

Отечественный 81-летний режиссер Андрей Кончаловский поделился с поклонниками архивным снимком, где он позирует в компании с мамой Натальей Петровной. Соответствующий пост появился на странице деятеля в Instagram.
Режиссер Андрей Кончаловский показал архивное фото с мамой

На личной странице Андрей Кончаловский показал фото, сделанное еще в тот период, когда его мать была жива. Женщина появилась на свет в 1903 году и могла бы отпраздновать свое 116-летие. Однако в 1988 году Наталья Петровна скончалась. На представленном снимке известный режиссер и его родительница обнимают друг друга. В комментариях подписчики восхитились теплом и любовью, которые исходят от снимка. Многие также обратили внимание на самого Кончаловского, который в момент, когда сделан кадр, был заметно моложе.

Сам режиссер успел побывать в браке пять раз, и за это время у него родились семь наследников. Андрей Кончаловский сейчас состоит в союзе с Юлией Высоцкой, большую часть времени пара проводит в Европе, где деятель задействован в съемках фильмов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Cуперкар Jaguar C-X75 из фильма о
Садальский заявил, что Пугачёва на
Екатерина Шпица рассказала, что
В Сети появились фото тестового
Путин принял участие в крещенских
Лолита судится с ТСЖ из-за долга по
На Бали планируют ввести налог для
Филипп Киркоров показал, как выглядел
Сергей Жуков сравнил себя на фото
Полина Гагарина и Дима Билан стали
В МАИ представили схему гиперзвукового
Режиссер Андрей Кончаловский показал
KIA готовит новый KIA Cerato с
Психолог объяснил, почему 12-летняя
Названо девять мотоциклов, которые
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с
Елена Антоненко рассказала о конфликте
Эксперты назвали самые популярные авто
Игорь Николаев отказался от роскошной
СМИ: Крым готов принять экспертов из
Актриса Анна Пескова рассказала о
Рестайлинговый паркетник Citroen C3-XR
Жители Екатеринбурга критикуют
Диетолог: Допустимая норма сахара
Архив группы «Гражданская оборона»
Необычное видео вызвало споры между
Назван ТОП-5 лучших черт бюджетного
NASA опубликовало снимок с подводными
В США в 79-летнем возрасте скончался
Игорь Николаев назвал два своих главных
Просмотреть все новости