Режиссер Андрей Кончаловский показал архивное фото с мамой

На личной странице Андрей Кончаловский показал фото, сделанное еще в тот период, когда его мать была жива. Женщина появилась на свет в 1903 году и могла бы отпраздновать свое 116-летие. Однако в 1988 году Наталья Петровна скончалась. На представленном снимке известный режиссер и его родительница обнимают друг друга. В комментариях подписчики восхитились теплом и любовью, которые исходят от снимка. Многие также обратили внимание на самого Кончаловского, который в момент, когда сделан кадр, был заметно моложе.Сам режиссер успел побывать в браке пять раз, и за это время у него родились семь наследников. Андрей Кончаловский сейчас состоит в союзе с Юлией Высоцкой, большую часть времени пара проводит в Европе, где деятель задействован в съемках фильмов.