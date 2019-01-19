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Психолог объяснил, почему 12-летняя дочка Анджелины Джоли и Брэда Питта “косит” под мальчика

Психолог решил объяснить, почему Шайло Нувель, 12-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, “косит” под мальчика. Девочка одевается в рубашки, брюки и костюмы, а также предпочитает короткую прическу.
Психолог объяснил, почему 12-летняя дочка Анджелины Джоли и Брэда Питта “косит” под мальчика

В последнее время дочь Питта и Джоли Шайло все больше начинает походить на мальчика, поскольку она предпочитает надевать мужскую одежду, носит короткую стрижку, а родители стараются поддерживать ребенка в ее решении. По мнению психолога, такое поведение 12-летнего подростка может указывать на то, что девочка боится взросления, а под мешковатой одеждой скрывает первые проявления женственности. Кроме того, считает эксперт, это в состоянии указывать на напряжение в отношениях с матерью.
Психолог объяснил, почему 12-летняя дочка Анджелины Джоли и Брэда Питта “косит” под мальчика

Эвелина Никифорова настаивает, что Шайло просто не хочет походить на свою знаменитую мать. Хотя Анджелина Джоли ничего своим наследникам не запрещает, отсутствие взаимопонимания оказывает на ребенка давление. Также не исключает психолог и того, что подростки предпочитают такой стиль под влиянием моды.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:54

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