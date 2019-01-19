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В МАИ представили схему гиперзвукового водяного двигателя

В авиационном институте МАИ представили схему гиперзвукового водяного двигателя. Установка позволит летательному аппарату разогнаться до 7 звуковых скоростей.
В МАИ представили схему гиперзвукового водяного двигателя

Филиал МАИ "Взлёт" представил схему будущего доклада, который состоится в МГТУ Баумана с 29 января по 1 февраля. Российские учёные описали явление гиперфорсажа в реактивных воздушных двигателях. Оно осуществляется при подаче в двигатель воды на сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях.

Такой вид топлива не только не даёт мотору перегреться и выйти из строя, но также повышает его характеристики. Максимум скорости полёта зависит от того, сколько на борт помещается жидкости.

Известно, что самолёт во время гиперфорсажа может демонстрировать скорость М = 8 . Водяной двигатель позволит отказаться от первой ступени на ракете, а увеличит полезную нагрузку за счёт увеличения мощности второй.

Самолёт поднимет ракету на 40 километров, разгоняя её до 7 звуковых скоростей. Проект в будущем можно внедрить в авиационные и космические системы России.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:09

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