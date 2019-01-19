KIA готовит новый KIA Cerato с обновленным дизайном
Автоконцерн KIA вскоре выпустит обновленный седан Cerato, в котором главные изменения коснутся дизайна. Транспортное средство пока будет доступно исключительно в Китае.
Фотошпионы опубликовали несколько снимков, согласно которым можно понять, что машина будет иметь совершенно другое «выражение лица», также выделяется новая радиаторная решетка и головная оптика. Интерьер транспортного средства останется практически без изменений, отметить лишь стоит наличие дополнительного хромированного декора и модернизированного мультимедийного комплекса, который получит функцию голосового управления.
В подкапотном пространстве разместится либо 1,4-литровый мотор на 177 лошадиных сил, либо 1,5-литровый «атмосферный» движок, мощность которого держится в секрете. Оба силовых агрегата будут функционировать в паре с 7-ступенчатым «роботом». Стоимость новинки, скорее всего, будет выше, чем нынешняя версия седана (96,8 тысяч юаней).
Фотошпионы опубликовали несколько снимков, согласно которым можно понять, что машина будет иметь совершенно другое «выражение лица», также выделяется новая радиаторная решетка и головная оптика. Интерьер транспортного средства останется практически без изменений, отметить лишь стоит наличие дополнительного хромированного декора и модернизированного мультимедийного комплекса, который получит функцию голосового управления.
В подкапотном пространстве разместится либо 1,4-литровый мотор на 177 лошадиных сил, либо 1,5-литровый «атмосферный» движок, мощность которого держится в секрете. Оба силовых агрегата будут функционировать в паре с 7-ступенчатым «роботом». Стоимость новинки, скорее всего, будет выше, чем нынешняя версия седана (96,8 тысяч юаней).
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:00