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KIA готовит новый KIA Cerato с обновленным дизайном

Автоконцерн KIA вскоре выпустит обновленный седан Cerato, в котором главные изменения коснутся дизайна. Транспортное средство пока будет доступно исключительно в Китае.
KIA готовит новый KIA Cerato с обновленным дизайном

Фотошпионы опубликовали несколько снимков, согласно которым можно понять, что машина будет иметь совершенно другое «выражение лица», также выделяется новая радиаторная решетка и головная оптика. Интерьер транспортного средства останется практически без изменений, отметить лишь стоит наличие дополнительного хромированного декора и модернизированного мультимедийного комплекса, который получит функцию голосового управления.

В подкапотном пространстве разместится либо 1,4-литровый мотор на 177 лошадиных сил, либо 1,5-литровый «атмосферный» движок, мощность которого держится в секрете. Оба силовых агрегата будут функционировать в паре с 7-ступенчатым «роботом». Стоимость новинки, скорее всего, будет выше, чем нынешняя версия седана (96,8 тысяч юаней).



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:00

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