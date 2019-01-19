Названо девять мотоциклов, которые скоро появятся в продаже





Каждый потребитель находит в этом средстве передвижение то, за что начинает его ценить. Будь то мощность, скорость, маневренность или внешний вид. Разработчики не перестают удивлять пользователей новыми и более развитыми моделями. Среди новинок обещают не только обычные модели мотоциклов, но и летающие нейкеды и электробайки.Ducati Radar будет оснащен радарами, которые смогут сканировать пространство, находящееся вокруг транспорта. Это позволит контролировать расстояние от других участников дорожного движения, а также сделает круиз-контроль адаптированным. Harley-Davidson Livewire – представитель электрического байка. Он разгоняется до 100 км/ч за три с половиной секунд. Одной зарядки аккумулятора хватит на расстояние до 177 километров по городу. Стоимость его будет составлять около двух миллионов рублей. Honda RVF 1000 V4 – юбилейный мотоцикл, который будет выпущен в честь 70-летия бренда. Он выйдет лимитированной серией, всего 500 единиц, стоимость каждой будет равняться 40 тысячам долларов. Модель получит двигатель V4. Husqvarna 701 Vitpilen. Мотоцикл получит светодиодную подвеску. Особенностью данной модели является ее абсолютная бесшумность. Хотя полезность такой функции стоит еще под вопросом.BMW Vision Next 100. Обещают, что это транспортное средство получит технологии, которые еще не использовались ни в одном существующем мотоцикле. Honda V4 – оснащен V-образным двигателем с четырьмя цилиндрами и объемом на 102 литра.BMW Concept Link Scooter – полностью электрический скутер. Hoversurt S3 – по заявлению производителя является альтернативой поездам и самолетам. На данный момент он уже поставляется полиции Дубая. Новинка имеет скорость почти 100 километров в час. С водителем летающий мотоцикл может передвигаться в воздухе до 25 минут. BMW Hover Ride внешне схож с мотоциклом GS, только без колес и имеет оппозитный бензиновый мотор.