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Эксперты назвали самые популярные авто в Москве

Эксперты анонсировали самые популярные авто в Москве в прошлом году. Количество реализованных автомобилей за отчетный период составило 239 000 экземпляров. Это на 12 процентов больше показателей 2017 года.

Эксперты назвали самые популярные авто в Москве


На первом месте оказался KIA RIO (13 500 авто; плюс 6%). Второе место отдали авто Volkswagen Polo (12 000 ед.; +47%). Третья позиция досталась Hyundai Solaris (8 800 ед.; -26%). Hyundai Creta оказалась на четвёртом месте (7 900 ед.; +9%). Пятёрку ТОП замыкает Skoda Octavia (7 700 ед.; +9%). Skoda Rapid размещается на шестой позиции (6 600 ед.; -4%). Седьмое место досталось Volkswagen Tiguan (6 400 ед.; +19%). На восьмом месте разместилась версия Toyota Camry (5 700 ед.; +6%).

Nissan X-Trail занял девятое место (5 200 ед.; +17%). Десятую позицию отдали транспортному средству Renault Kaptur (4 800 ед.; 31%).



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:25

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