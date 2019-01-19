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Елена Антоненко рассказала о конфликте с Олегом Табаковым

Актриса Елена Антоненко рассказала журналистам о конфликте с Олегом Табаковым. По словам артистки, отечественный режиссер домогался ее во время сотрудничества много лет назад.
Елена Антоненко рассказала о конфликте с Олегом Табаковым

Елена Антоненко рассказала, что впервые на сцене театра “Современник” оказалась в 1973 г, когда ей было всего 14 лет. Тогда Олег Табаков занимался набором в свою студию школьников, сумев осмотреть порядка 10 тысяч кандидатов. Актриса успела прочесть всего две строчки, когда режиссер заявил, что берет ее к себе. Сперва Антоненко доверяла Табакову, считала его своим наставником, во многом он помог становлению ее карьеры. Однако доверие между ними “рухнуло” на премьере постановки “Эшелон”. Тогда прямо на сцене отравили Аллу Покровскую, когда актрисе вместо воды кто-то налил нашатырный спирт, и спектакль пришлось остановить. Антоненко в слезах добежала до студии, закричав о случившемся.

Такое поведение артистки Табаков расценил, как предательство, посчитав, что она нарочно решила “вынести сор из избы”. Звезду из “Современника” уволили. Поступив в ГИТИС, артистка его успешно закончила, сумев восстановить и хорошие отношения с режиссером.
Елена Антоненко рассказала о конфликте с Олегом Табаковым

Впрочем, их “дружба” закончилась плохо, все произошло, когда Табаков обсуждал, в какой театр Антоненко могла бы устроиться. В какой-то момент режиссер попросил подопечную показать ему грудь, что стало для самой артистки настоящим ударом, и боль от такого поступка деятеля не отступала много лет.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:38

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