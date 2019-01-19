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Игорь Николаев отказался от роскошной вечеринки в день рождения

На странице своего Instagram Игорь Николаев сделал новую публикацию. Также исполнитель сообщил своим подписчикам, что отказался от роскошной вечеринки в день рождения.

Игорь Николаев отказался от роскошной вечеринки в день рождения

Несколько дней назад Игорь Николаев отметил своей день рождения. Исполнитель сделал в своем Instagram пост. Он опубликовал фотографию, на которой показал своих гостей, в их числе были Егор Крид, Филипп Киркоров и Игорь Крутой. В комментарии к новому посту исполнитель написал, что не стал отмечать свой день рождения, поскольку у него не юбилей. В конце своего поста Игорь Николаев поблагодарил своих преданных поклонников за поздравления, которых оказалось очень много.

Игорь Николаев отказался от роскошной вечеринки в день рождения

Подписчики знаменитости начали писать: "Спасибо, что вы есть!!", "Классное фото!!", "Присоединяюсь к поздравлениям! Счастья, здоровья, любви и удачи!", "Ну очень крутая компания", "Вы обогатили нашу жизнь своими песнями, живите долго и будьте здоровы", "Знакомые все лица)). Доброго здоровья имениннику, а остальное все уже есть". Всего за несколько часов пост собрал более 29 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:15

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