Игорь Николаев отказался от роскошной вечеринки в день рождения

Несколько дней назад Игорь Николаев отметил своей день рождения. Исполнитель сделал в своем Instagram пост. Он опубликовал фотографию, на которой показал своих гостей, в их числе были Егор Крид, Филипп Киркоров и Игорь Крутой. В комментарии к новому посту исполнитель написал, что не стал отмечать свой день рождения, поскольку у него не юбилей. В конце своего поста Игорь Николаев поблагодарил своих преданных поклонников за поздравления, которых оказалось очень много.Подписчики знаменитости начали писать: "Спасибо, что вы есть!!", "Классное фото!!", "Присоединяюсь к поздравлениям! Счастья, здоровья, любви и удачи!", "Ну очень крутая компания", "Вы обогатили нашу жизнь своими песнями, живите долго и будьте здоровы", "Знакомые все лица)). Доброго здоровья имениннику, а остальное все уже есть". Всего за несколько часов пост собрал более 29 000 лайков.