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Рестайлинговый паркетник Citroen C3-XR лишился мощности

Рестайлинговая версия паркетника Citroen C3-XR лишилась мощности. В частности, французский производитель решил оставить кроссовер без топовой турбоверсии 350 THP.
Рестайлинговый паркетник Citroen C3-XR лишился мощности

Citroen C3-XR теперь представлен в двух модификациях, имеющих одинаковую мощность. Атмосферник получил двигатель на 1.6 литра, генерирующий 117 “лошадок” при 150 Нм крутящего момента. Турбированный мотор на 1.2 литра выдает 116 лошадиных сил, когда крутящий момент равен 230 Нм. Трансмиссия представлена механикой на пять скоростей и шестидиапазонной АКПП. Предусмотрена для паркетника и система Grip Control, насчитывающая пять режимов.

Продажи обновленного Citroen C3-XR должны стартовать уже в марте текущего года. У автолюбителей еще имеется возможность обзавестись дорестайлинговой версией паркетника, однако она не пользовалась значительным спросом на рынке. Всего было реализовано порядка 15,9 тысячи авто в течение 2018 года, что нельзя назвать хорошим результатом для бренда.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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