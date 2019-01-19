СМИ: Крым готов принять экспертов из Германии и Франции в Керченском проливе
Крым готов к визиту международных экспертов в Керченский пролив. Информация ранее появилась от министра иностранных дел Сергея Лаврова, теперь ее прокомментировал крымский политик Юрий Гемпель.
Предложение Меркель оценил председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель. Политик отметил, что Крыму скрывать совершенно нечего, Россия открыта для обсуждения ситуации в Керченском проливе. Инициатива Меркель вполне разумная и правильная, при условии, что эксперты Франции и Германии готовы к проведению конструктивного диалога и дачи объективной оценки тому, что происходит. Гемпель подчеркнул, что Керченский пролив могли бы также посетить украинские эксперты, однако их компетентность вызывает сомнения, пишет издание iReactor.
Как стало известно, ранее Ангела Меркель, канцлер ФРГ, предложила президенту Владимиру Путину отправить для мониторинга ситуации в Керченский пролив экспертов европейских государств. Предложение прозвучало в рамках клуба G20. Глава российского государства ответил согласием. По мнению президента, это позволит подтвердить соблюдение международного морского права.
Предложение Меркель оценил председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель. Политик отметил, что Крыму скрывать совершенно нечего, Россия открыта для обсуждения ситуации в Керченском проливе. Инициатива Меркель вполне разумная и правильная, при условии, что эксперты Франции и Германии готовы к проведению конструктивного диалога и дачи объективной оценки тому, что происходит. Гемпель подчеркнул, что Керченский пролив могли бы также посетить украинские эксперты, однако их компетентность вызывает сомнения, пишет издание iReactor.
Как стало известно, ранее Ангела Меркель, канцлер ФРГ, предложила президенту Владимиру Путину отправить для мониторинга ситуации в Керченский пролив экспертов европейских государств. Предложение прозвучало в рамках клуба G20. Глава российского государства ответил согласием. По мнению президента, это позволит подтвердить соблюдение международного морского права.
Политика
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:07