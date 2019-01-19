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Жители Екатеринбурга критикуют крещенские купания

Жители Екатеринбурга критикуют в социальных сетях крещенские купания. Уроженцы Урала считают некоторых ныряльщиков в прорубь "самопиарщиками" и неверующими.
Жители Екатеринбурга критикуют крещенские купания

"ВКонтакте" несколько пабликов, посвящённых Екатеринбургу, отличились массовыми обсуждениями проходящих на Урале крещенских купаний. Русская православная церковь отмечает 19 января большой религиозный праздник, на который в России сложилась старая традиция нырять в прорубь три раза. В Сети опубликовали список купелей, к которым все верующие могут прийти, чтобы искупаться в ледяной воде, освящённой представителем церкви.

Однако в Екатеринбурге открылись и платные проруби, за пользование которыми нужно отдать 100 рублей. Этот факт, как и лицемерие некоторых ныряльщиков, сильно возмутили жителей города. Последние осыпали экстремалов критикой и обвинениями, посчитав, что Крещение для них значит в первую очередь фотографии для соцсетей и внимание к собственной персоне.

"Хайпят на этом и атеисты ради снимков для Instagram", - пишут горожане.

Отметим, что РПЦ дистанцируется от традиции нырять в прорубь, считая её одним из народных обычаев.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:55

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