Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги





Уже известно, что на аукционные торги будут выставлены весьма редкие видеоролики и фотоснимки, некоторые личные записи, автографы, документы и письма всех членов рок-группы под названием «Гражданская оборона». Все архивные материалы относятся к периоду с 1980 года по 2000 года и представляют собой коллекционную ценность.Также сообщается, что собранные материалы деятельности знаменитого Егора Летова и его коллег из рок-группы «Гражданская оборона» оцениваются весьма высоко. Начальная стоимость архивной документации легендарной российской группы составит 350 000 рублей.