Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги
Стало известно, что 24 января текущего года архивы легендарной рок-группы под названием «Гражданская оборона» будут выставлены на торги. Также сообщается, что стартовая цена данного лота составит 350 000 рублей.
Уже известно, что на аукционные торги будут выставлены весьма редкие видеоролики и фотоснимки, некоторые личные записи, автографы, документы и письма всех членов рок-группы под названием «Гражданская оборона». Все архивные материалы относятся к периоду с 1980 года по 2000 года и представляют собой коллекционную ценность.
Также сообщается, что собранные материалы деятельности знаменитого Егора Летова и его коллег из рок-группы «Гражданская оборона» оцениваются весьма высоко. Начальная стоимость архивной документации легендарной российской группы составит 350 000 рублей.
Уже известно, что на аукционные торги будут выставлены весьма редкие видеоролики и фотоснимки, некоторые личные записи, автографы, документы и письма всех членов рок-группы под названием «Гражданская оборона». Все архивные материалы относятся к периоду с 1980 года по 2000 года и представляют собой коллекционную ценность.
Также сообщается, что собранные материалы деятельности знаменитого Егора Летова и его коллег из рок-группы «Гражданская оборона» оцениваются весьма высоко. Начальная стоимость архивной документации легендарной российской группы составит 350 000 рублей.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:36