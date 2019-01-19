В США в 79-летнем возрасте скончался звезда КВН Семен Лившин





Причина смерти 79-летнего юмориста не раскрывается, однако имеются сведения, что его похороны, а также прощание с Семеном Лившиным состоятся в городе Сан-Диего. Валерий Хаит подчеркнул, что его товарищ страдал от ставшей смертельной болезни. Покойного писатель назвал человеком трудолюбивым, он часто помогал другим, но при этом был осторожным, а о его отъезде в США и серьезном недуге в последний момент узнали даже друзья.Евгений Каминский, возглавляющий американскую лигу КВН, подтвердил, что Семен Лившин в течение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью, также у него развились проблемы с сердцем и дыханием. Юморист является уроженцем Одессы, он часто выступал на сцене, а также принимал участие в выпуске ряда газет, притом даже после переезда в Штаты.