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В США в 79-летнем возрасте скончался звезда КВН Семен Лившин

В США в 79-летнем возрасте из жизни ушел Семен Лившин, известный в качестве экс-участника КВН. Соответствующие сведения предоставил общественности Валерий Хаит, писатель и товарищ покойного.
В США в 79-летнем возрасте скончался звезда КВН Семен Лившин

Причина смерти 79-летнего юмориста не раскрывается, однако имеются сведения, что его похороны, а также прощание с Семеном Лившиным состоятся в городе Сан-Диего. Валерий Хаит подчеркнул, что его товарищ страдал от ставшей смертельной болезни. Покойного писатель назвал человеком трудолюбивым, он часто помогал другим, но при этом был осторожным, а о его отъезде в США и серьезном недуге в последний момент узнали даже друзья.

Евгений Каминский, возглавляющий американскую лигу КВН, подтвердил, что Семен Лившин в течение нескольких лет боролся с тяжелой болезнью, также у него развились проблемы с сердцем и дыханием. Юморист является уроженцем Одессы, он часто выступал на сцене, а также принимал участие в выпуске ряда газет, притом даже после переезда в Штаты.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:03

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