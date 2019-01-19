Диетолог: Допустимая норма сахара является мифом





Приверженцы здорового питания, составляя ежедневный рацион, учитывают одобренную ВОЗ и авторитетными научными экспертами норму потребления сахара. При этом Скиталинская убеждена, что такой минимум является настоящим мифом и приводит к вреду для здоровья людей. Ассоциация диетологов США и ВОЗ назвали 50 гр в день нормой под давлением индустрии пищевой продукции.Скиталинская рекомендует снизить потребление сладкого до 25 граммов. В противном случае, организм получает лишнюю энергию, которая может либо тратиться на физические нагрузки, либо откладываться в виде жира. Помимо лишнего веса, это вызывает у человека атеросклероз и диабет 2 типа.Если в рационе присутствуют фрукты, ягоды, каши и овощи, человеку не стоит беспокоиться о нехватке углеводов, восполняя их добавочным сахаром. Иногда, впрочем, баловать себя вредной пищей позволительно, но никак не ежедневно, подчёркивает диетолог.