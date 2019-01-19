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Диетолог: Допустимая норма сахара является мифом

Диетолог Оксана Скиталинская считает, что допустимая норма сахара при правильном питании является мифом. Потребляя ягоды, фрукты и крупы, человек получает достаточное для себя количество углеводов.
Диетолог: Допустимая норма сахара является мифом

Приверженцы здорового питания, составляя ежедневный рацион, учитывают одобренную ВОЗ и авторитетными научными экспертами норму потребления сахара. При этом Скиталинская убеждена, что такой минимум является настоящим мифом и приводит к вреду для здоровья людей. Ассоциация диетологов США и ВОЗ назвали 50 гр в день нормой под давлением индустрии пищевой продукции.

Скиталинская рекомендует снизить потребление сладкого до 25 граммов. В противном случае, организм получает лишнюю энергию, которая может либо тратиться на физические нагрузки, либо откладываться в виде жира. Помимо лишнего веса, это вызывает у человека атеросклероз и диабет 2 типа.

Если в рационе присутствуют фрукты, ягоды, каши и овощи, человеку не стоит беспокоиться о нехватке углеводов, восполняя их добавочным сахаром. Иногда, впрочем, баловать себя вредной пищей позволительно, но никак не ежедневно, подчёркивает диетолог.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:45

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