В Москве ограбили квартиру экс-губернатора Приморского края





О случившемся днем 19 января сообщают СМИ, ссылаясь на личные источники в полиции Москвы. Предварительно, экс-глава Приморья в органы правопорядка обратился накануне, 18 января, сообщив о вторжении грабителей в его дом в Коробейниковом переулке. Неизвестные похитили денег и ювелирных украшений на общую сумму не менее 7,5 млн рублей. Сотрудники МВД РФ по столице подтвердили факт того, что квартира по названному СМИ адресу в самом деле оказалась ограблена, сейчас проводится выяснение обстоятельств случившегося. Уточняется, что инцидент мог иметь место во временной отрезок с 3 по 17 января.Сергей Дарькин на посту губернатора находился в период с 2001 года по 2012.