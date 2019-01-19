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В Москве ограбили квартиру экс-губернатора Приморского края

В Москве неизвестные осуществили налет на квартиру Сергея Дарькина, ранее занимавшего должность губернатора Приморского края. Размер ущерба, причиненного грабителями, составил порядка 7,5 млн рублей.
В Москве ограбили квартиру экс-губернатора Приморского края

О случившемся днем 19 января сообщают СМИ, ссылаясь на личные источники в полиции Москвы. Предварительно, экс-глава Приморья в органы правопорядка обратился накануне, 18 января, сообщив о вторжении грабителей в его дом в Коробейниковом переулке. Неизвестные похитили денег и ювелирных украшений на общую сумму не менее 7,5 млн рублей. Сотрудники МВД РФ по столице подтвердили факт того, что квартира по названному СМИ адресу в самом деле оказалась ограблена, сейчас проводится выяснение обстоятельств случившегося. Уточняется, что инцидент мог иметь место во временной отрезок с 3 по 17 января.

Сергей Дарькин на посту губернатора находился в период с 2001 года по 2012.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:08

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