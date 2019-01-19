Назван ТОП-5 лучших черт бюджетного смартфона Honor 10 Lite





Разработчики оснастили мобильный телефон дисплеем, который обеспечивает полный эффект присутствия и имеет водяную насечку. В погоне за улучшением экспозиции на смартфонах производители стараются как можно больше уменьшить размер надреза. Касательно бюджетных гаджетов, то лучшим вариантом является водяная метка. Honor 10 Lite получил экран FHD + IPS L CD размером в 6,21 дюймов и соотношением сторон 19,5: 9. Одной из «фишек» компании является дизайн всех ее смартфонов. Новинка не стала исключением. Девайс поставляется к потребителю с глянцевым корпусом из поликарбоната.Еще одной позицией в названом ТОПе стала спецификация. Новинка оборудована процессором Kirin 710. Он может быть наделен четырьмя или шестью гигабайтами оперативной памяти. Набор микросхем имеет поддержку новейшей технологии графического процессора Turbo 2.0. Камеры, расположенные на задней панели, сдвоенные. Оснащенные датчиками на 13 и 2 Мп. Также в гаджете стоит фронтальная камера на 24 Мп - Sony IMX586. Закрывает перечень лучших качеств смартфона Honor 10 Lite его батарея и программное обеспечение. Базовый аккумулятор на 3400 мАч может при необходимости включать режимы обычного и сверхмощного энергосбережения. Новая модель от Honor поступит на потребительский рынок Индии 20 января. Цена мобильного телефона будет начинаться от 13 тысяч 999 рупий.