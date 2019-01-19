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Необычное видео вызвало споры между сторонниками и противниками теории плоской Земли

Необычное видео стало причиной развития в Сети споров между сторонниками и противниками теории плоской Земли. Ролик опубликован еще в сентябре 2018 года, но обсуждение получил только сейчас.
Необычное видео вызвало споры между сторонниками и противниками теории плоской Земли

Автор ролика решил взять с собой камеру к озеру Пончартрейн, запечатлев с ее помощью раскинувшийся поблизости город Новый Орлеан. Присутствует в кадре и местный небоскреб One Shell Square, насчитывающий 51 этаж при высоте в 212 метров. Нижние этажи на видео не попали, что должно служить доказательством кривизны Земли, однако сторонники теории плоской планеты подсчитали, что с учетом отдаленности автора от многоэтажки должно быть видно максимум 15 верхних этажей, а оказалось порядка 40.

По факту, видео опровергает факт плоскости Земли, но и не служит доказательством ее шарообразности. После этого многие пользователи Сети начали выдвигать предположения о том, что на самом деле все человечество живет в матрице.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:24

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