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Ясновидящая Галина Янко предсказала Алле Пугачевой лечение за границей

Алла Пугачева может столкнуться с болезнями, которые потребуют лечения за границей. Такое будущее отечественной исполнительнице предсказала ясновидящая Галина Янко.
Ясновидящая Галина Янко предсказала Алле Пугачевой лечение за границей

После слухов о том, что на съемках шоу “Сегодня вечером” Алле Пугачевой стало плохо, многие поклонники забеспокоились о здоровье кумира. Накануне же наличие проблем у Примадонны подтвердила и ясновидящая Галина Янко. По словам последней, артистку ожидает непростой год в вопросах того, что касается здоровья. В частности, якобы уже в 2019 году Пугачева окажется вынуждена искать помощи у иностранных врачей, для чего отправится за рубеж, чему будет предшествовать обследование в России. Супругу Максима Галкина ясновидящая призвала проявить внимательность к собственному здоровью и прислушаться к внутреннему голосу, который Примадонну “никогда не подводил”.

По словам Янко, сама Пугачева знает о наличии проблем со здоровьем и приступила к их лечению. К тому же, у артистки сильная энергетика, поэтому она в итоге сумеет справиться с трудностями.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:03

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