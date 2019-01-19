Ясновидящая Галина Янко предсказала Алле Пугачевой лечение за границей

После слухов о том, что на съемках шоу “Сегодня вечером” Алле Пугачевой стало плохо, многие поклонники забеспокоились о здоровье кумира. Накануне же наличие проблем у Примадонны подтвердила и ясновидящая Галина Янко. По словам последней, артистку ожидает непростой год в вопросах того, что касается здоровья. В частности, якобы уже в 2019 году Пугачева окажется вынуждена искать помощи у иностранных врачей, для чего отправится за рубеж, чему будет предшествовать обследование в России. Супругу Максима Галкина ясновидящая призвала проявить внимательность к собственному здоровью и прислушаться к внутреннему голосу, который Примадонну “никогда не подводил”.По словам Янко, сама Пугачева знает о наличии проблем со здоровьем и приступила к их лечению. К тому же, у артистки сильная энергетика, поэтому она в итоге сумеет справиться с трудностями.