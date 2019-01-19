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Игорь Николаев назвал два своих главных жизненных достижения

Несколько дней назад Игорь Николаев отмечал день рождения. В честь 59-летия знаменитость назвал в Instagram два своих самых главных достижения в жизни.

Игорь Николаев назвал два своих главных жизненных достижения

Игорь Николаев часто делает публикации в социальных сетях. Некоторое время назад исполнитель показал подписчикам несколько семейных фотографий, на которых запечатлен их отдых. Он рассказал, что отпраздновал день рождения с супругой и детьми. В комментарии к посту Игорь Николаев написал строчку из своей песни под названием "День рождения". Также певец добавил: "Главные произведения в жизни - старшая дочка Юлия и младшая Вероника".

Игорь Николаев назвал два своих главных жизненных достижения

Подписчики исполнителя отреагировали сразу же. Они начали писать: "Красивая семья!!!! Счастья, здоровья и благополучия!", "С Днём Рождения, Игорь Юрьевич!!! Здоровья, счастья, любви!", "С праздником вас Игорь Юрьевич!!! Удачи, здоровья, счастья, любви", "Музыкантище!!! Полетов и вдохновения!!! Долгих лет!". Всего за несколько дней публикация Игоря Николаева собрала множество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00

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