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NASA опубликовало снимок с подводными внеземными объектами

Сотрудники NASA поделились снимком с загадочными подводными объектами внеземного происхождения. В частности, уфологи уверены, что под водой скрывается целая база инопланетян.
NASA опубликовало снимок с подводными внеземными объектами

Сотрудники NASA не стали уточнять, где сделано фото, однако уфологи не сомневаются, что ученые нарочно скрывают эти данные от человечества. По мнению конспирологов, под водой часто находятся базы пришельцев, и именно одна из таковых показана на снимке. В частности, под водной гладью находятся ячейки, где могут размещаться корабли гостей с других планет. Другие же уфологи предполагают, что инопланетяне прячут на дне свои “коконы”, намереваясь таким образом увеличить свою численность на Земле и развернуть процесс завоевания планеты.
NASA опубликовало снимок с подводными внеземными объектами

Некоторых конспирологов озадачило, зачем в NASA решились на публикацию кадра с явным намеком на инопланетное присутствие. Впрочем, не обошлось и без скептически настроенных граждан, которые уверены, что на фото нет никаких прямых указаний на то, что под водой скрываются пришельцы.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:07

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