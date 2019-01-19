Эксперты назвали ТОП-5 лучших новинок автосалона в Детройте





Автомобиль получил 5,2-литровый мотор, генерирующий более 700 лошадиных сил, и функционирующий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Разгон с 0 до 100 км/час происходит в течение 3 секунд. Второе место досталось кроссоверу Kia Telluride, оснащенному мощным 3,8-литровым двигателем на 290 лошадиных сил и 8-ступенчатой АКПП. В ТОП-3 попал ещё один представитель Ford - Explorer ST. «Заряженный» кроссовер в стандартной модификации получит 3,0-литровый силовой агрегат на 400 лошадиных сил, работающий вместе с десятиступенчатым «автоматом».Четвёртое место досталось Toyota Supra, которая слегка разочаровала специалистов из-за огромной схожести с немецким родстером BMW Z4: у моделей даже идентичный 3,0-литровый движок на 335 лошадиных сил. Замыкает рейтинг пикап Dodge RAM HD, получивший 6,7-литровую дизельную силовую установку на 400 лошадиных сил.