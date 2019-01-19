Победитель шоу “Голос-7” Петр Захаров рассказал о желании завести семью и планах на будущее

Петр Захаров делится, что до сих пор с трудом верит в свою победу, и ощущения после оглашения его имени все еще не проходят. Выигранные на “Голосе-7” средства артист намерен потратить на запись дорогой для него композиции. В частности, певец планирует сделать более доступной для широких масс “глубокую классику”. Сперва он может выпустить песню на стихи Сергея Есенина, аранжировку Захаров надеется создать самостоятельно, сопроводив творение “живым инструментом”.Победитель “Голоса” не согласен с мнением публики о том, что его образ “русского мужчины” преувеличен, и это нельзя считать “творческой спекуляцией”. После службы в армии Петр Захаров решил оставить пение, поскольку него обнаружили врожденный дефект гортани. Ему удавалось держаться вдали от сцены год, но затем он понял, что не может без музыки, и вернулся, занимаясь с разными преподавателями, и возвращая себе голос.Заняться собой в физическом плане артист решил из-за насмешек, неспособности постоять за себя, и желания быть авторитетом в своем коллективе. Кроме того, он считал, что девушек не заинтересует кто-то вроде него. Много времени уделял Захаров боевому самбо. Именно спорт помог артисту избавиться от комплексов и поверить в себя.Говоря о причинах своей холостяцкой жизни, Петр Захаров признался, что завести семью — одно из его желаний. В свои 38 лет музыкант пытается приблизить момент появления супруги и детей, но пока его сердце занимает творчество. Победитель “Голоса” чувствует, что сейчас не сможет совмещать музыку и отношения, и он ждет момента, когда в жизни наступит стабильность.